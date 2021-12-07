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17 минут назад

В Хорватии впервые зафиксировали смерть после вакцины от COVID-19

Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров (HALMED) и Хорватский институт общественного здравоохранения подтвердили первый летальный исход после вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

В Хорватии впервые зафиксировали смерть после вакцины от COVID-19
Фото: ReutersReuters

33-летний мужчина умер через 12 дней после получения прививки AstraZeneca. HALMED и Хорватский институт общественного здравоохранения подтвердили причинно-следственную связь между вакцинацией, возникновением побочного эффекта в виде тромбоза и летальным исходом.

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Пробы для проведения широкого спектра исследований и анализов в целях установления прямой связи между возникновением тромбоза и вакцинацией были взяты 12 марта этого года.

В агентстве отметили, что других случаев с побочными эффектами вакцинации, приведшими к смерти, в Хорватии выявлено не было.

В марте 2021 года использование вакцины AstraZeneca было приостановлено в целом ряде стран Западной Европы и мира на фоне образования тромбов у пациентов. 17 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжать использование препарата. В заявлении сказано, «ВОЗ считает, что преимущества применения вакцины AstraZeneca перевешивают риски, и рекомендует продолжать вакцинацию».

В мире,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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