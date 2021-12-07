В Белом доме раскрыли планы Байдена после разговора с Путиным

Президент США Джо Байден после разговора с президентом России Владимиром Путиным проинформирует западных лидеров о результатах переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Сегодня после полудня президент Байден проведет звонок с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Соединенного Королевства Джонсоном после своего звонка с президентом Путиным», - говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что Байден, Меркель, Макрон, Драги и Джонсон накануне договорились «придерживаться скоординированного и всеобъемлющего подхода в ответ на усиление военного присутствия России на границах с Украиной».