В Белом доме раскрыли планы Байдена после разговора с Путиным

Президент США Джо Байден после разговора с президентом России Владимиром Путиным проинформирует западных лидеров о результатах переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
«Сегодня после полудня президент Байден проведет звонок с президентом Франции Макроном, канцлером ФРГ Меркель, премьер-министром Италии Драги и премьер-министром Соединенного Королевства Джонсоном после своего звонка с президентом Путиным», - говорится в сообщении.
В пресс-службе указали, что Байден, Меркель, Макрон, Драги и Джонсон накануне договорились «придерживаться скоординированного и всеобъемлющего подхода в ответ на усиление военного присутствия России на границах с Украиной».
7 декабря президенты России и США провели переговоры по видеосвязи. Беседа продолжалась чуть более двух часов. В пресс-службе американского лидера сообщили, что Путин и Байден обсудили в том числе двусторонний диалог по стратегической стабильности.