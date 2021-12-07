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35 минут назад

В Хорватии зафиксирована первая смерть после вакцины от COVID

В Хорватии подтвердили первую смерть вследствие вакцинации против коронавируса. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA со ссылкой на HALMED (Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров).

В Хорватии зафиксировали первую смерть после вакцины от COVID
Фото: ReutersReuters

«HALMED и Хорватский институт общественного здравоохранения завершили оценку подозрений на возникновение побочного эффекта у 33-летнего мужчины, который умер через 12 дней после вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca», — передает агентство ТАСС сообщение от HINA.

Отмечается, что до этого в стране не было выявлено смертей вследствие вакцинации от коронавируса. Другие летальные случаи произошли по другим причинам, сообщают в агентстве.

Ранее Минздрав РФ заявил о летальных исходах после вакцинации от COVID. Количество заразившихся коронавирусом после вакцинации от COVID-19 не превышает 3-4%, встречаются тяжелые формы заболевания, а также летальные исходы, заявил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В мире,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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