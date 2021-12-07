В Хорватии зафиксировали первую смерть после вакцины от COVID

В Хорватии подтвердили первую смерть вследствие вакцинации против коронавируса. Об этом сообщило государственное информационное агентство HINA со ссылкой на HALMED (Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских товаров).

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«HALMED и Хорватский институт общественного здравоохранения завершили оценку подозрений на возникновение побочного эффекта у 33-летнего мужчины, который умер через 12 дней после вакцинации против COVID-19 препаратом AstraZeneca», — передает агентство ТАСС сообщение от HINA.

Отмечается, что до этого в стране не было выявлено смертей вследствие вакцинации от коронавируса. Другие летальные случаи произошли по другим причинам, сообщают в агентстве.