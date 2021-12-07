Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избиркомов. Меры предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита и так далее.

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«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», – говорится в текстах трех указов, передает ТАСС.

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Документы содержат фамилии нескольких десятков кандидатов от разных российских политических партий, а также членов избирательных комиссий Крыма.

Кроме того, один из указов свидетельствует о введении санкций в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.

В список санкций попал глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Ограничительные меры против него введены на десять лет. . Среди тех, кто в списке, также оказался избранный в Крыму депутат Госдумы от «Единой России» Константин Бахарев. На такой же срок введены санкции в отношении большинства включенных в список, но есть и бессрочные меры.

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита, запрет вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации государственной собственности и прочее.

Это уже не первый пакет украинских санкций в связи с выборами в Госдуму. До этого Киев несколько раз принимал решения о подобного рода ограничениях, в списки попало уже несколько сотен человек.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом.

Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.