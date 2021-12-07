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24 минуты назад

Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о санкциях против кандидатов на выборах в Госдуму в Крыму и членов избиркомов. Меры предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита и так далее.

Зеленский ввел санкции из-за выборов в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года «О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры», – говорится в текстах трех указов, передает ТАСС.

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Документы содержат фамилии нескольких десятков кандидатов от разных российских политических партий, а также членов избирательных комиссий Крыма.

Кроме того, один из указов свидетельствует о введении санкций в отношении двух американских компаний и фирмы, зарегистрированной на Каймановых островах.

В список санкций попал глава избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев. Ограничительные меры против него введены на десять лет. . Среди тех, кто в списке, также оказался избранный в Крыму депутат Госдумы от «Единой России» Константин Бахарев. На такой же срок введены санкции в отношении большинства включенных в список, но есть и бессрочные меры.

Санкции предполагают блокирование активов, ограничение торговых операций, перелетов, транзита, запрет вывода капитала из Украины, запрет на участие в приватизации государственной собственности и прочее.

Это уже не первый пакет украинских санкций в связи с выборами в Госдуму. До этого Киев несколько раз принимал решения о подобного рода ограничениях, в списки попало уже несколько сотен человек.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив «восстановление суверенитета» Украины над Крымом.

Напомним, в 2014 году Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело из-за выборов в Крыму.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в ходе референдума, на котором большинство местных жителей высказались за присоединение. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Киев итоги референдума до сих пор не признает, считая Крым временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В мире,Энтони Блинкен,Константин Бахарев,Михаил Малышев,Владимир Зеленский,Единая Россия,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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