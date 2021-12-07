Миллиардеры разбогатели еще больше за время пандемии

Доля миллиардеров в мировом богатстве достигла рекордного уровня за время пандемии, пишет Forbes со ссылкой на результаты исследования лаборатории World Inequality Lab во главе с экономистом Томом Пикетти.

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Согласно подсчетам лаборатории, около 2750 миллиардеров контролируют 3,5% мирового богатства. При этом Россия находится в группе стран с самым высоким неравенством.

По подсчетам исследователей, миллиардеры накопили 4,1 трлн долларов во время вызванного коронавирусом кризиса. В то же время, по данным Всемирного банка, около 100 млн человек оказались в крайней нищете.

Один из авторов исследования Лукас Чансел в комментарии Bloomberg объяснил, что пандемия усугубила неравенство между очень богатыми людьми и остальным населением. При этом в богатых странах правительство смогло предотвратить массовый рост бедности за счет мер социальной поддержки населения.

В странах Европы число богатых в общей доле капитала составляет 25,2%, тогда как в России и Центральной Азии - 45,9%, в Восточной Азии - 30%, в Южной и Юго-Восточной Азии - 34,3%.