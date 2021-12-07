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2 часа назад

Белоруссия в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго

Белоруссия с 1 января 2022 года вводит продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии пресс-службы Совета министров Белоруссии к постановлению правительства "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров".

Белоруссия в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго
Фото: ТАССТАСС

"С учетом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну Республикой Беларусь приняты ответные меры. Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны", - отметили в правительственной пресс-службе.

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