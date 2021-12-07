Белоруссия в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго

Белоруссия с 1 января 2022 года вводит продовольственное эмбарго на товары из стран, которые проводят недружественную политику в отношении республики. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии пресс-службы Совета министров Белоруссии к постановлению правительства "О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров".