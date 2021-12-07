На Украине связали поставки газа с угрозой вторжения в страну

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что транзит газа через Украину является гарантией мира во всем Европейском регионе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Если по территории нашего государства физически не будет идти газ в Европу, вероятность полномасштабного российского вторжения в Украину значительно возрастает», - считает Витренко.
По эго словам, это одна из причин, почему в России так заинтересованы в скорейшем запуске газопровода «Северный поток – 2» в обход европейского законодательства. Он считает, что «Северный поток – 2» - не коммерческий проект, а инструмент влияния на безопасность во всем регионе. По мнению Витренко, когда газопровод пустят, прибыль России от продажи газа не уменьшится. Вместе с тем европейские потребители не почувствуют перебоев и даже полной остановки транзита газа через Украину.
«От некоторых европейских политиков мы услышим, что они очень обеспокоены. Но это не повлияет ни на политику России, ни на ее военную агрессию. И эта ситуация сильно отличается от того, что у нас есть сейчас, когда через Украину идет транзит газа. По сути, это один из факторов сдерживания полномасштабной войны, которая угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы», - заключил Витренко.
Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию был полностью построен 10 сентября. В ноябре сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода была приостановлена до тех пор, пока не будут выполнены требования немецкого регулятора. После этого процесс сертификации начнется заново. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.
В настоящее время часть газа из России в Европу идет через газотранспортную систему Украины. В 2024 году действие контракта на ежегодный транзит через территорию Украины 40 миллиардов кубометров газа завершится. Сейчас Украина уже лишилась части транзита: Венгрия заключила новый контракт с Россией и получает газ по «Турецкому потоку». Если транзит прекратится полностью, то украинскую газотранспортную систему придется оптимизировать, сохранив только ту часть, которая обеспечивает внутренний рынок. Летом президент России Владимир Путин пообещал сохранить транзит газа через территорию Украины после завершения срока действия нынешнего пятилетнего соглашения.