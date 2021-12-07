На Украине связали поставки газа с угрозой вторжения в страну

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко считает, что транзит газа через Украину является гарантией мира во всем Европейском регионе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Если по территории нашего государства физически не будет идти газ в Европу, вероятность полномасштабного российского вторжения в Украину значительно возрастает», - считает Витренко.

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По эго словам, это одна из причин, почему в России так заинтересованы в скорейшем запуске газопровода «Северный поток – 2» в обход европейского законодательства. Он считает, что «Северный поток – 2» - не коммерческий проект, а инструмент влияния на безопасность во всем регионе. По мнению Витренко, когда газопровод пустят, прибыль России от продажи газа не уменьшится. Вместе с тем европейские потребители не почувствуют перебоев и даже полной остановки транзита газа через Украину.

«От некоторых европейских политиков мы услышим, что они очень обеспокоены. Но это не повлияет ни на политику России, ни на ее военную агрессию. И эта ситуация сильно отличается от того, что у нас есть сейчас, когда через Украину идет транзит газа. По сути, это один из факторов сдерживания полномасштабной войны, которая угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы», - заключил Витренко.

Газопровод «Северный поток — 2» из России в Германию был полностью построен 10 сентября. В ноябре сертификация компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода была приостановлена до тех пор, пока не будут выполнены требования немецкого регулятора. После этого процесс сертификации начнется заново. Затем проект решения немецкого регулятора представят Еврокомиссии.