Джонсон оправдался за наркотики в британском парламенте

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что правительство «решительно настроено» на борьбу с наркотиками. Как сообщает Business Insider, такое заявление прозвучало после новостей о найденных в здании парламента следах кокаина.

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Источники газеты The Sunday Times ранее рассказали о существующей в британском правительстве «культуре кокаина», охватившей «известных лиц» и «амбициозных молодых политиков».

Спикер Палаты общин Линдси Хойл обратился в полицию из-за сообщений об употреблении наркотиков в парламенте.

По данным газеты, по итогам проверки следы наркотика нашли в 11 из 12 ванных комнат, в том числе в туалете рядом с офисом Джонсона. Полицейские проверяли в том числе те помещения, доступ в которые есть только у обладателей парламентских пропусков (у законодателей, сотрудников парламента и журналистов).

«Я видел, как член парламента открыто употреблял кокаин на вечеринке», - заявил газете один из источников.

Business Insider отмечает, что на фоне скандала Джонсон начал новую кампанию по борьбе с наркотиками, в рамках которой «переоделся полицейским». Фото в форме Джонсон опубликовал в своем твиттере.

«Мы ужесточаем меры по борьбе с преступностью, чтобы обеспечить безопасность и поддержку, необходимые обществу для развития», - так подписан снимок.

Позже он заявил, что нынешнее правительство «решительно настроено бороться с наркотиками».

«На мой взгляд, уже прошло много времени с тех пор, как правительство говорило, что наркотики, наркотики класса А, плохи - плохи для общества, плохи для возможностей», - сказал Джонсон.