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58 минут назад

Минюст Грузии оштрафовали за видео с Саакашвили

Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала Министерство юстиции республики и Специальную пенитенциарную службу на 2,5 тысячи лари (почти 60 тысяч рублей) за публикацию видео с бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст Грузии оштрафовали за видео с Саакашвили
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что Минюст и пенитенциарная служба были привлечены к административной ответственности за нарушение закона Грузии «О защите персональных данных».

Их оштрафовали за публикацию кадров того, как Саакашвили ест и сопротивляется во время перевода в тюремную больницу. Кроме того, оба ведомства также обязали удалить соответствующие видеозаписи со своих страниц в Facebook и с официальных сайтов.

В ноябре Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала два видео с участием Саакашвили. На одном из них он несмотря на голодовку принимает пищу, а на другом — ругается с сотрудниками ведомства и скидывает на пол медицинское оборудование в тюремной больнице.

В мире,Михаил Саакашвили,Минюст РФ,
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