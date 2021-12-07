В ЕС пригрозили России последствиями «хуже 2014 года»

«Европейский Союз будет стоять на защите Украины, мы будем ее поддерживать. Мы не допустим никакой агрессии или нарушения ее прав, ее суверенитета, ее территориальной целостности. В противном случае ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году», — сказал он.