В ЕС пригрозили России последствиями «хуже 2014 года»

Евросоюз не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит в случае, если Россия попытается напасть на нее. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью «Ленте.ру».
«Наша позиция предельно ясна: ЕС не приемлет никакой агрессии. Мы займем сторону Украины и будем поддерживать ее перед лицом любой агрессии», — рассказал дипломат.
По словам Стано, если вторжение на Украину все-таки произойдет, оно повлечет за собой худшие последствия.
«Европейский Союз будет стоять на защите Украины, мы будем ее поддерживать. Мы не допустим никакой агрессии или нарушения ее прав, ее суверенитета, ее территориальной целостности. В противном случае ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году», — сказал он.
Ранее представитель американской администрации высокого ранга в ходе выступления сказал, что США вместе с ЕС выработали контрмеры экономического характера против России на случай ее якобы вероятного вторжения на Украину. По словам представителя американской администрации, это нанесет «значимый и серьезный ущерб российской экономике, если они решат пойти на это».
В Кремле сообщения о якобы готовящемся вторжении России на Украину считают информационной кампанией, исходящей от Запада. Ее цель — представить Москву в качестве угрозы процессу урегулирования на Украине.