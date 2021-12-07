Украинский суд вынес решение о задержании Поклонской

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство о задержании бывшего прокурора Крыма, а ныне посла России в Кабо-Верде, Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее МИД Украины заявил, что обратился к руководству Кабо-Верде по поводу «преступной деятельности» Натальи Поклонской, которая разыскивается Украиной за государственную измену. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Украине воздержаться от угроз и не пытаться «экстрадировать» Поклонскую из Африки.

В Киевском апелляционном суде сообщили, что 6 декабря судебной палатой была удовлетворена жалоба прокурора на решение Шевченковского районного суда, который 27 сентября отказался удовлетворить ходатайство «о задержании подозреваемой гражданки П.».

По итогам рассмотрения вынесено новое постановление, которым прокуратуре разрешено задержать Поклонскую «с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».