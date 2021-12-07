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1 час назад

Украинский суд вынес решение о задержании Поклонской

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство о задержании бывшего прокурора Крыма, а ныне посла России в Кабо-Верде, Натальи Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее МИД Украины заявил, что обратился к руководству Кабо-Верде по поводу «преступной деятельности» Натальи Поклонской, которая разыскивается Украиной за государственную измену. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Украине воздержаться от угроз и не пытаться «экстрадировать» Поклонскую из Африки.

Политолог указал на странность мундира Поклонской

В Киевском апелляционном суде сообщили, что 6 декабря судебной палатой была удовлетворена жалоба прокурора на решение Шевченковского районного суда, который 27 сентября отказался удовлетворить ходатайство «о задержании подозреваемой гражданки П.».

По итогам рассмотрения вынесено новое постановление, которым прокуратуре разрешено задержать Поклонскую «с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей».

В пресс-службе суда также напомнили, что на Украине Наталья Поклонская подозревается в совершении «действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти», в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и в госзимене.

В мире,Видео,Наталья Поклонская,Мария Захарова,Генпрокуратура РФ,МИД,
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