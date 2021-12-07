В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
1 час назад

В ГД проходит «правительственный час» с участием Министра труда и социальной защиты Антона Котякова

В Государственной Думе проходит «правительственный час» с участием Министра труда и социальной защиты Антона Котякова на тему «О реализациипоручений Президента Российской Федерации и иных мерах социальной поддержкиграждан в условиях распространения коронавирусной инфекции».

В ГД проходит «правительственный час» с участием Министра труда и социальной защиты Антона Котякова
Фото: duma.gov.ruduma.gov.ru

«Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что социальный блок — центральный в нашей государственной политике, и активное участие депутатов в проработке отраслевых вопросов наглядно демонстрирует этот приоритет», — сказал Антон Котяков.

Видео дня

Он напомнил, что в последние годы часто приходилось принимать экстренные, оперативные решения, которые не поставили на паузу и долгосрочные планы работы.

«Эта работа, как и деятельность министерства в целом, подчинена достижению национальных целей. Ключевые показатели этих целей — это снижение бедности в два раза, устойчивый рост продолжительности жизни и доходов наших граждан», — сказал Министр.

Все эти направления, по его словам, требуют межотраслевой работы.

Поддержка семей с детьми

Антон Котяков напомнил, что из за пандемии доходы граждан снизились. Оперативные меры позволили в прошлом году поддержать семьи, в которых воспитывалось более 28 млн детей, на что было направлено свыше 850 млрд рублей. В этом году, по словам Министра, единовременную помощь получили семьи, в которых воспитывалось почти 21 млн детей школьного возраста, — на это было направлено порядка 210 млрд рублей.

«Всего по поручению Президента за два года на оперативную поддержку семей с детьми направлено более 1,1 трлн рублей», — сказал Антон Котяков.

Он также отметил, что по статистике более 80% граждан, живущих за чертой бедности, — это семьи с детьми. В связи с этим поэтапно выстраивается целостная система их поддержки, цель которой — обеспечить финансовую устойчивость семьи и минимизировать риски бедности при рождении ребенка.

В ходе «правительственного часа» запланированы выступления аудитора Счетной палаты РФ, Председателя Комитета по контролю Олега Морозова ; Председателя Комитета по труду,социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова , Председателя Комитетапо вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной и представителей всех фракций. Также Министр ответит на вопросы депутатов.

Новость дополняется.

В мире,Антон Котяков,Нина Останина,Ярослав Нилов,Олег Морозов,Владимир Путин,Счетная палата,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители