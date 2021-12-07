В ГД проходит «правительственный час» с участием Министра труда и социальной защиты Антона Котякова

В Государственной Думе проходит «правительственный час» с участием Министра труда и социальной защиты Антона Котякова на тему «О реализациипоручений Президента Российской Федерации и иных мерах социальной поддержкиграждан в условиях распространения коронавирусной инфекции».

«Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что социальный блок — центральный в нашей государственной политике, и активное участие депутатов в проработке отраслевых вопросов наглядно демонстрирует этот приоритет», — сказал Антон Котяков.

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Он напомнил, что в последние годы часто приходилось принимать экстренные, оперативные решения, которые не поставили на паузу и долгосрочные планы работы.

«Эта работа, как и деятельность министерства в целом, подчинена достижению национальных целей. Ключевые показатели этих целей — это снижение бедности в два раза, устойчивый рост продолжительности жизни и доходов наших граждан», — сказал Министр.

Все эти направления, по его словам, требуют межотраслевой работы.

Поддержка семей с детьми

Антон Котяков напомнил, что из за пандемии доходы граждан снизились. Оперативные меры позволили в прошлом году поддержать семьи, в которых воспитывалось более 28 млн детей, на что было направлено свыше 850 млрд рублей. В этом году, по словам Министра, единовременную помощь получили семьи, в которых воспитывалось почти 21 млн детей школьного возраста, — на это было направлено порядка 210 млрд рублей.

«Всего по поручению Президента за два года на оперативную поддержку семей с детьми направлено более 1,1 трлн рублей», — сказал Антон Котяков.

Он также отметил, что по статистике более 80% граждан, живущих за чертой бедности, — это семьи с детьми. В связи с этим поэтапно выстраивается целостная система их поддержки, цель которой — обеспечить финансовую устойчивость семьи и минимизировать риски бедности при рождении ребенка.

В ходе «правительственного часа» запланированы выступления аудитора Счетной палаты РФ, Председателя Комитета по контролю Олега Морозова ; Председателя Комитета по труду,социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова , Председателя Комитетапо вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной и представителей всех фракций. Также Министр ответит на вопросы депутатов.