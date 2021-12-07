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53 минуты назад

США объяснили нарушение данного России при Горбачеве обещания

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс объяснил нарушения США обещания России не расширять НАТО на восток. Его слова приводит РИА Новости.

США объяснили нарушение данного России при Горбачеве обещания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснил Прайс, Белый дом проводит «политику открытых дверей» и «двери НАТО открыты». Так он ответил на напоминание журналиста о том, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО «ни на дюйм на Восток».

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Ранее Блинкен рассказал о факторах, которые будут учитываться при составлении новой стратегической концепции НАТО. По его словам, в последний раз подобный документ составлялся в 2010 году, когда мир выглядел совсем иначе. Он рассказал, что тогда Россия еще упоминалась как партнер, а тема Китая не затрагивалась. Американский дипломат подчеркнул, что Россия все так же остается в центре озабоченности НАТО, как и проблема терроризма.

О том, что лидеры западных стран обещали не расширять НАТО на восток еще в начале 1990-х годов, писал в своей книге «Как это было» (вышла в 1999 году) бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. В книге Горбачев вспоминал встречу с госсекретарем США Джеймсом Бейкером (занимал должность с 1989 по 1992 год).

В мире,Джеймс Бейкер,Нед Прайс,Михаил Горбачев,НАТО,Госдеп США,РИА Новости,
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