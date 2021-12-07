США объяснили нарушение данного России при Горбачеве обещания

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс объяснил нарушения США обещания России не расширять НАТО на восток. Его слова приводит РИА Новости.

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Как пояснил Прайс, Белый дом проводит «политику открытых дверей» и «двери НАТО открыты». Так он ответил на напоминание журналиста о том, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО «ни на дюйм на Восток».

Ранее Блинкен рассказал о факторах, которые будут учитываться при составлении новой стратегической концепции НАТО. По его словам, в последний раз подобный документ составлялся в 2010 году, когда мир выглядел совсем иначе. Он рассказал, что тогда Россия еще упоминалась как партнер, а тема Китая не затрагивалась. Американский дипломат подчеркнул, что Россия все так же остается в центре озабоченности НАТО, как и проблема терроризма.