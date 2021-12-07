Страны Запада призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной

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Как говорится в сообщении канцелярии Джонсона, участники переговоров выразили однозначную поддержку территориальной целостности Украины и призвали Россию к деэскалации напряженности. Лидеры стран также намерены выступить снова после диалога Байдена и Путина.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания использует все доступные дипломатические и экономические инструменты, чтобы предотвратить «российскую агрессию» против Украины.

Как сообщил Елисейский дворец, участники переговоров также согласились рассмотреть возможность возобновления переговоров в нормандском формате.