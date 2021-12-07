Страны Запада призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной

Европа и США планируют объединить усилия для создания «единого фронта» против «российских угроз и враждебности». Эта инициатива была озвучена на состоявшихся переговорах президента США Джо Байдена, главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона, врио канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом пишет ТАСС.
Как говорится в сообщении канцелярии Джонсона, участники переговоров выразили однозначную поддержку территориальной целостности Украины и призвали Россию к деэскалации напряженности. Лидеры стран также намерены выступить снова после диалога Байдена и Путина.
Борис Джонсон заявил, что Великобритания использует все доступные дипломатические и экономические инструменты, чтобы предотвратить «российскую агрессию» против Украины.
Как сообщил Елисейский дворец, участники переговоров также согласились рассмотреть возможность возобновления переговоров в нормандском формате.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом внимательно выслушает предложения американского лидера по поводу Украины.