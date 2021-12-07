В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
9 минут назад

США и страны Европы решили создать «единый фронт» против России

Европа и США планируют объединить усилия для создания «единого фронта» против «российских угроз и враждебности». Эта инициатива была озвучена на состоявшихся переговорах президента США Джо Байдена, главы британского кабмина Бориса Джонсона, президента Франции Эммануэля Макрона, врио канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Италии Марио Драги. Об этом пишет ТАСС.

Страны Запада призвали РФ к деэскалации на границе с Украиной
Фото: ReutersReuters

Как говорится в сообщении канцелярии Джонсона, участники переговоров выразили однозначную поддержку территориальной целостности Украины и призвали Россию к деэскалации напряженности. Лидеры стран также намерены выступить снова после диалога Байдена и Путина.

Борис Джонсон заявил, что Великобритания использует все доступные дипломатические и экономические инструменты, чтобы предотвратить «российскую агрессию» против Украины.

Как сообщил Елисейский дворец, участники переговоров также согласились рассмотреть возможность возобновления переговоров в нормандском формате.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом внимательно выслушает предложения американского лидера по поводу Украины.

В мире,Эммануэль Макрон,Борис Джонсон,Марио Драги,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители