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1 час назад

Украина отреклась от помощи американских солдат для защиты страны

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна не нуждается в помощи американских солдат для защиты своей страны. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает РИА Новости.

Украина отреклась от помощи солдат США для защиты страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами», — отрекся он. Резников добавил, что для этого Киеву нужно «оружие и тому подобное».

5 декабря Резников попросил военных из Англии, США и Канады защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России. Они, по мнению Резникова, должны быть расквартированы в тех районах страны, которые «могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».

В начале декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе. Она отметила, что, по некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек. «А это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала Захарова.

В мире,Алексей Резников,Мария Захарова,Министерство обороны,МИД,CNN,РИА Новости,
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