В США назвали способ разрешить конфликт РФ и Украины

"Вступление в НАТО должно оставаться возможностью для стремящихся к этому стран, которые могут выполнить соответствующие обязательства, которые изложены открыто, а именно - если они могут и готовы помогать обеспечивать безопасность в Евро-Атлантическом регионе, - сказал он. - Мы неоднократно подтверждали, в том числе на саммите НАТО в 2021 году, что у Украины есть право самой определять свое будущее. Никто не должен иметь права вето относительно того, что делает НАТО, и того, что делают такие страны, как Украина".