В США назвали способ разрешить конфликт РФ и Украины

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14 минут назад

В США считают, что ситуацию вокруг Украины можно разрешить дипломатическими средствами

Ситуацию вокруг Украины пока можно решить дипломатическими средствами. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

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Фото: ТАССТАСС

"Мы считаем, что есть возможность дипломатического решения, прежде всего через выполнение минских соглашений. Это наш приоритет", - сказал он.

США не признают ограничений на право Украины претендовать на вступление в НАТО, заявил Прайс.

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"Вступление в НАТО должно оставаться возможностью для стремящихся к этому стран, которые могут выполнить соответствующие обязательства, которые изложены открыто, а именно - если они могут и готовы помогать обеспечивать безопасность в Евро-Атлантическом регионе, - сказал он. - Мы неоднократно подтверждали, в том числе на саммите НАТО в 2021 году, что у Украины есть право самой определять свое будущее. Никто не должен иметь права вето относительно того, что делает НАТО, и того, что делают такие страны, как Украина".

В мире,НАТО,
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