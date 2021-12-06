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29 минут назад

«Был очень зол»: Фотография Кейт Миддлтон привела принца Уильяма в ярость

Принц Уильям разозлился и попросил прессу оставить Кейт Миддлтон в покое после публикации снимка будущей герцогини Кембриджской, где она сфотографирована в автобусе, пишет Ok! Magazine.

Фотография Кейт Миддлтон привела принца Уильяма в ярость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Снимок был сделан в 2005 году, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон еще не были женаты и только встречались. Папарацци застали будущую герцогиню в автобусе, когда она ехала на интервью. На снимке Кейт Миддлтон с грустным лицом сидит на нижнем ярусе и задумчиво смотрит в окно. Эта фотография была показана в документальном фильме «Уильям и Кейт: слишком хорошо, чтобы быть правдой», который вышел в 2020 году.

Ok!

«Я помню, как ее сфотографировали в лондонском автобусе, едущем по Кингс-роуд. Это поистине исторический кадр. На снимке та, которая в будущем станет нашей королевой, сидит в лондонском автобусе на нижнем ярусе. Дворцу это не понравилось», - говорит корреспондент Daily Express Ричард Палмер в документальной картине.

Принц Уильям тогда выступил с заявлением, в котором потребовал, чтобы Кейт оставили в покое.

«Конечно, нет разницы, где тебя сфотографировали - в автобусе, на улице или в магазине вместе с матерью. Но на этот раз проблема заключалась в том, что фотограф следил за Кейт весь день», - пояснила королевский эксперт Марсия Муди.

Она отметила, что у принца Уильяма состоялся серьезный разговор с Кейт и ее отцом. После этого он распорядился направить в адрес редакторов лондонских СМИ официальное требование не распространять подробности личной жизни своей девушки.

Содержание письма осталось тайной, но по словам инсайдеров, принц Уильям был «очень зол».

В мире,Ричард Палмер,Кейт Миддлтон,
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