Фотография Кейт Миддлтон привела принца Уильяма в ярость

Снимок был сделан в 2005 году, когда принц Уильям и Кейт Миддлтон еще не были женаты и только встречались. Папарацци застали будущую герцогиню в автобусе, когда она ехала на интервью. На снимке Кейт Миддлтон с грустным лицом сидит на нижнем ярусе и задумчиво смотрит в окно. Эта фотография была показана в документальном фильме «Уильям и Кейт: слишком хорошо, чтобы быть правдой», который вышел в 2020 году.