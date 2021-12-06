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42 минуты назад

Инцидент над Черным морем: Пентагон поспорил с Росавиацией

В Пентагоне опровергли утверждения Росавиации о том, что американский самолет-разведчик создал угрозу гражданской авиации в небе над Черным морем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Инцидент над Черным морем: Пентагон поспорил с Росавиацией
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Не было такой опасности, не было небезопасных и непрофессиональных маневров, уж, конечно, не со стороны американских военных. Эта была ситуация, которую легко разрешили при помощи здравого смысла и рутинных процедур контроля воздушного движения», - заявил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби.

По его словам, ситуации, когда два самолета оказываются на одной высоте, случаются «тысячи раз» по всему миру.

«Наши русские друзья гиперболизируют, говоря об инциденте, которого не было», - добавил он.

По данным Росавиации, 3 декабря над Черным морем, вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения, самолет-разведчик НАТО CL600 выполнил полет с интенсивным снижением высоты. Он пересек маршрут для гражданских воздушных судов. В это время в том же районе должны были пролететь А333 российской авиакомпании «Аэрофлот» и мальтийский самолет CL650. Им пришлось оперативно изменить направления.

Самолет США провел разведку вблизи Крыма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после инцидента заявила, что гражданская авиация была подвергнута угрозе из-за действий ВВС США над Черным морем.

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