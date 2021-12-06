В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
1 час назад

В США заявили о неприятии логики «красных линий»

Высокопоставленный представитель администрации США в ходе своего брифинга заявил, что в Америке поддерживают отношения России и НАТО, однако не принимают логику «красных линий».

В США заявили о неприятии логики «красных линий»
Фото:  Ministry of Foreign Affairs of R Twitter.com Globallookpress Ministry of Foreign Affairs of R Twitter.com Globallookpress

«Мы, конечно, поддерживаем диалог между НАТО и Россией для обсуждения вопросов как относительно озабоченности России в связи с действиями НАТО, и озабоченностей США в связи с деятельностью России. Но мы не считаем, что имеет смысл вести разговор с позиции "красных линий"», - рассказал чиновник.

Также, с его слов, сам Джо Байден в рабочем ключе расскажет Владимиру Путину про готовность США к «сдерживанию» России и дипломатии с ней. При этом, отмечает представитель администрации, президент США не будет «грозить пальцем» российскому коллеге.

«Президент проведет этот разговор в том же стиле, в каком проводил прошлые обсуждения с Путиным - в профессиональной, откровенной, прямой манере, он даст ясно понять без каких-либо риторических излияний и без того, чтобы грозить пальцем, к каким действиям готовы США как по сдерживанию, так и по дипломатии», - сообщил он.

Ранее Джен Псаки рассказала, какие вопросы Байден намерен обсудить с Путиным на переговорах. Помимо вопросов, связанных с ситуацией на Украине, Байден намерен обсудить с президентом России тему двусторонних отношений и кибербезопасность.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители