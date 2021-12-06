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54 минуты назад

Байден поговорит с Зеленским после общения с Путиным

Президент США Джо Байден после переговоров с главой России Владимиром Путиным проведет беседу с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Байден поговорит с Зеленским после общения с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент США проведет переговоры с Зеленским в ближайшие дни. Байден сообщит лидеру Украины о содержании его беседы с Путиным и проведет консультации с ним», — приводятся в материале слова представителя администрации президента США.

Разговор Байдена и Путина состоится во вторник, 7 декабря.

Также, по словам представителя администрации США, в ближайшее время переговоры пройдут между госсекретарем Америки Энтони Блинкеном и Зеленским.

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