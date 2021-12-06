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1 час назад

ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Белоруссию

Находящиеся на польской территории беженцы не могут быть высланы на белорусскую территорию, говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

ЕСПЧ запретил Польше выдворять мигрантов в Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА «Новости» в своем Telegram-канале.

Напомним, в ЕС исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. Пятый пакет санкций Евросоюза против Минска коснется 11 юридических лиц. Также под санкции попадут 17 человек, причастных к перевозке мигрантов. Кроме того, США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии. Минск предупредил ЕС о риске «навсегда потерять» Белоруссию, и пригрозил асимметричным жестким ответом на новые санкции Запада, назвав их незаконными, а основания их введения – несостоятельными.

В мире,ЕСПЧ,ЕС,
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