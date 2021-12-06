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46 минут назад

Зеленский раскрыл итоги переговоров с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне видеозвонка лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Стороны решили и дальше действовать «совместно и скоординированно», написал Зеленский в своем Twitter-аккаунте.

Зеленский раскрыл итоги переговоров с Блинкеном
Фото: Ukranian Presidental Press Ser / ReutersUkranian Presidental Press Ser / Reuters

«Согласовали позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику — США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины», — раскрыл итоги переговоров украинский лидер.

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