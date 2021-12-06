Зеленский раскрыл итоги переговоров с Блинкеном

«Согласовали позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику — США за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины», — раскрыл итоги переговоров украинский лидер.