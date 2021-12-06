«Господин Зеленский стучит не в ту дверь. Для достижения мира в Донбассе разговаривать нужно с представителями республик, а не с Москвой, которая не является стороной конфликта. С нашей стороны регулярно звучат призывы к прямому диалогу, на что президент Украины и был готов в периоды своей избирательной компании. Так может быть пора выполнить это обещание?», — написал Московский.