Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский заявил, что достичь мира в Донбассе Киев сможет только если будет вести прямой диалог с ДНР и ЛНР, а не с Москвой. Об этом он написал в Telegram-канале организации.
«Господин Зеленский стучит не в ту дверь. Для достижения мира в Донбассе разговаривать нужно с представителями республик, а не с Москвой, которая не является стороной конфликта. С нашей стороны регулярно звучат призывы к прямому диалогу, на что президент Украины и был готов в периоды своей избирательной компании. Так может быть пора выполнить это обещание?», — написал Московский.
При этом он также отметил, что Киев заблокировал в Донбассе переговоры контактной группы по урегулированию конфликта.
Московский призвал власти страны «сконцентрироваться на предварительной проработке предложений республик, призванных покончить с бесконечным враньем украинского режима и его спекуляциями на тему безопасности в Донбассе, а не алогичным заявлениям и поступкам».