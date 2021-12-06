Вопрос о вакцинации супруги Зеленского остался без ответа

«Она, конечно, не работает в Офисе президента. Но, полагаю, посещает его для подготовки к мероприятиям со своим участием, о которых рассказывает раздел сайта президента. Елене помогает протокол, пресс-служба и охрана. Так что по закону спросить ковид-сертификат на входе в здание у нее должны как и у других посетителей», - написал Иванеско.