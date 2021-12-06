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28 минут назад

Вопрос о вакцинации супруги Зеленского остался без ответа

Офис президента Украины в ответ на официальный запрос информационного агентства «Украинские новости» отказался сообщить, сделала ли прививку от коронавируса супруга главы государства Елена Зеленская. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор информагентства Денис Иванеско. Он также опубликовал официальный ответ Офиса Владимира Зеленского.

Вопрос о вакцинации супруги Зеленского остался без ответа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она, конечно, не работает в Офисе президента. Но, полагаю, посещает его для подготовки к мероприятиям со своим участием, о которых рассказывает раздел сайта президента. Елене помогает протокол, пресс-служба и охрана. Так что по закону спросить ковид-сертификат на входе в здание у нее должны как и у других посетителей», - написал Иванеско.

Он отметил, что у него есть две версии, почему офис Зеленского не использовал «такой прекрасный повод для рекламы вакцинации как прививка Первой леди».

«Но подожду их варианта ответа». – добавил журналист.

В официальном ответе на журналистский запрос сказано, что Офис президента Украины не является распорядителем запрашиваемой информации и не обязан в соответствии с компетенцией ею владеть.

В мире,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,
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