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23 минуты назад

"В Россию побежим": украинцы о планах в случае войны

Украинские пользователи Facebook не согласились с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, пригрозившим Евросоюзу миллионами беженцев в случае большого конфликта в стране.

"В Россию побежим": украинцы о планах в случае войны
Фото: ТАССТАСС

5 декабря Резников, выступая в Верховной раде, заявил, что большой военный конфликт на территории Украины грозит Евросоюзу серьезным миграционным кризисом. По его подсчетам, если Россия нападет на Украину, в Европу устремятся от 3 до 5 млн беженцев.

Раскрыт масштаб присутствия НАТО на Украине

Пользователи Facebook, комментируя заявление Резникова, заявили, что побегут не в Европу, а в прямо противоположном направлении.

Они напомнили, что Украина с 2014 года находится «в Европе», кроме того, в ЕС уже более 5 млн украинцев, бежавших от нынешней киевской власти.

«Я выбираю неожиданное для таких как Резников направление. В Россию побежим, в Европе мы уже с 2014 года. Хватит, пожили», «Бежать будем не в ЕС, а с хлебом и солью навстречу войскам РФ», «Побегут в ЕС те, кто боится гнева народа за экономический и межнациональный геноцид своих граждан, а основная масса встретит освобождение цветами», «А сейчас там сколько наших «беженцев»? Думаю, гораздо больше 5 миллионов. Сами развалили страну, из которой бегут все, кто могут, теперь придумываем «нападныкив», чтоб идиотами перед собой не выглядеть», «Уже давно бегут от этой власти. И войны нет, а бегут. Эта власть хуже войны» - написали украинцы в Facebook, их слова приводит РИА ФАН.

В мире,Алексей Резников,Верховная Рада,НАТО,ЕС,РИА ФАН,
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