"В Россию побежим": украинцы о планах в случае войны

«Я выбираю неожиданное для таких как Резников направление. В Россию побежим, в Европе мы уже с 2014 года. Хватит, пожили», «Бежать будем не в ЕС, а с хлебом и солью навстречу войскам РФ», «Побегут в ЕС те, кто боится гнева народа за экономический и межнациональный геноцид своих граждан, а основная масса встретит освобождение цветами», «А сейчас там сколько наших «беженцев»? Думаю, гораздо больше 5 миллионов. Сами развалили страну, из которой бегут все, кто могут, теперь придумываем «нападныкив», чтоб идиотами перед собой не выглядеть», «Уже давно бегут от этой власти. И войны нет, а бегут. Эта власть хуже войны» - написали украинцы в Facebook, их слова приводит РИА ФАН.