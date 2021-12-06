На Украине предупредили о «космических тарифах» на газ

«В соответствии с теми документами которые были приняты благодаря лоббистской поддержке представителей НАК «Нафтогаз» понятно, что интересы компаний-поставщиков природного газа защищены намного лучше, чем интересы потребителей. И что вы хотите от этого государства? Таковы правила игры от компаний, которые получают свою прибыль от этого», – заявил Рябцев.