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1 час назад

На Украине предупредили о «космических тарифах» на газ

Заместитель главы научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев считает, что «Нафтогаз Украины» сделал все для того, чтобы ситуация с «космическими тарифами» на энергоноситель стала возможной, пишет vesti.ua.

Потребители газа от компании «Поставщик последней надежды» (его функции по результатам правительственного конкурса выполняет «Нафтогаз Украины») будут платить до 47 гривен за кубометр. Нововведение коснется почти 500 тыс. украинских домохозяйств.

По мнению Рябцева, государство не станет ничего списывать или компенсировать потребителям.

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«В соответствии с теми документами которые были приняты благодаря лоббистской поддержке представителей НАК «Нафтогаз» понятно, что интересы компаний-поставщиков природного газа защищены намного лучше, чем интересы потребителей. И что вы хотите от этого государства? Таковы правила игры от компаний, которые получают свою прибыль от этого», – заявил Рябцев.

Он уверен, что население заставят оплатить долги всеми методами принуждения, имеющимися в распоряжении государства, а правительство не в состоянии решать имеющиеся проблемы в энергетической сфере.

«Вместо того, чтобы являться независимым арбитром на энергетических рынках, оно давно приняло сторону поставщиков энергоресурсов. А интересы украинских граждан никого не интересуют», – считает Рябцев.

В мире,Видео,Геннадий Рябцев,Нафтогаз,
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