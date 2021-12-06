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22 минуты назад

Байден не выполнил главное обещание по России

Президент США Джо Байден нарушил предвыборное обещание по сдерживанию главных «врагов» страны, к которым относятся Россия, Китай и Иран. Такое мнение высказали авторы The Wall Street Journal.

Байден не выполнил главное обещание по России
Фото: ReutersReuters

В своей колонке авторы издания напомнили, что Байден в ходе предвыборной кампании обещал жестко выступить против российского президента Владимира Путина. Однако в итоге снял санкции с «Северного потока-2», который, по их словам, угрожает интересам США.

При этом колумнисты выразили уверенность, что глава Белого дома не способен проявлять силу, и Россия, Китай и Иран уже не воспринимают его всерьез, что ослабляет внешнюю политику США.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. 10 сентября «Газпром» официально заявил о завершении строительства трубопровода.

Изначально США выступали против проекта и вводили санкции, чтобы остановить его строительство. Однако затем Вашингтон и Берлин заключили соглашение по «Северному потоку-2». Одним из ключевых его пунктов стало увеличение инвестиций направленных на скорейший переход Украины к возобновляемой энергетике. Германия также обязалась способствовать продлению не менее чем на десять лет истекающего в 2024 году контракта по транзиту российского газа через территорию Украины.

При этом американский президент резко высказывался в адрес Владимира Путина и даже назвал его «убийцей». В свою очередь российский лидер в эфире NBC заявил, что не переживает из-за скандальных заявлений Джо Байдена в свой адрес и всегда действовал в интересах России и россиян. Он также признался, что привык к различным атакам «со всех углов и под любыми предлогами, разного уровня ярости», и они его уже не удивляют.

В мире,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,Газпром,телеканал NBC,Wall Street Journal,
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