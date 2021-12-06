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1 час назад

В Узбекистане отменили TikTok фестиваль из-за не соответствия менталитету

В Узбекистане отменили первый Tashkent TikTok Fest, который должен был пройти 25 декабря в спортивно-развлекательном комплексе Humo Arena. В нем ожидалось участие известных тиктокеров из России и стран СНГ, сообщает «Газета.ру».

В Узбекистане отменили TikTok фестиваль из-за не соответствия менталитету
Фото: ТАССТАСС

Мероприятие было инициировано частной компанией, однако 6 декабря организаторы заявили об отмене мероприятия из-за негативной позиции Минкульта.

«Министерство культуры к проведению фестиваля не имеет никакого отношения. Ведомство также не выдает разрешение на проведение концертов или других мероприятий. Министерство считает, что Tik-tok-фестиваль не соответствует нашему менталитету и может негативно повлиять на сознание и мировоззрение молодежи», — сказано в пресс-релизе.

В фестивале планировали принять участие Анет Сай, Ваня Дмитриенко, Артур Бабич, Аня Покров и Егор Шип. В социальных сетях эта новость вызвала обсуждения: по мнению многих пользователей, концерт следует отменить, поскольку движение тиктокеров может нести негативный социальный контекст.

Ранее PR-директор певицы Дарьи Зотеевой (Инстасамка) Максим Столяров сообщил, что концерт исполнительницы в Сургуте перенесли из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

В мире,Максим Столяров,Минкультуры,Газета.Ru,
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