В Узбекистане отменили TikTok фестиваль из-за не соответствия менталитету

«Министерство культуры к проведению фестиваля не имеет никакого отношения. Ведомство также не выдает разрешение на проведение концертов или других мероприятий. Министерство считает, что Tik-tok-фестиваль не соответствует нашему менталитету и может негативно повлиять на сознание и мировоззрение молодежи», — сказано в пресс-релизе.