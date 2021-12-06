В Грузии начался протест из-за школьного учебника

В Грузии граждане протестуют против трактовки истории в школьных учебниках для девятого класса. По мнению протестующих, в книгах дана негативная оценка событий 2003 года, когда к власти пришла оппозиция во главе бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Видео протестов опубликовал Sputnik.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Демонстранты собрались перед Министерством образования Грузии. Организатором выступает оппозиционная партия «Дроа» во главе с депутатом Элене Хоштария. Кроме недовольства интерпретацией событий революции в Грузии, Хоштария также выступает против включения в учебник раздела про значительную историческую роль бизнесмена и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Акция началась 6 декабря, и Хоштария обещает вести кампанию до тех пор, пока неугодные трактовки не будут исключены из школьной программы.

«Революция роз» — название событий 2003 года, в ходе которых протестующие против результатов парламентских выборов в Грузии захватили власть в стране. 22 ноября оппозиционеры во главе с Саакашвили с розами в руках ворвались в здание парламента, заставив действующего на тот момент президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе прервать речь и покинуть зал. В ходе переговоров с Саакашвили Шеварднадзе подал в отставку.