Обзор иноСМИ: горячий спор Лаврова и угроза «кровавой катастрофы»

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Фото: Reuters Reuters

«Пригрозить кровавой катастрофой»: в Киеве призвали готовиться к войне

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Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в своей статье для Цензор.НЕТ призвал Украину готовиться к войне с Россией, укрепляя обороноспособность: по его мнению, предотвратить конфликт может не «поиск мира любой ценой, а быстрые и системные меры по укреплению обороноспособности страны».

Турчинов подчеркнул, что российская армия значительно превосходит украинскую по количеству бронетанковой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, авиации и личного состава, и это может «толкнуть Кремль на военную авантюру». Однако экс-секретарь СНБО не считает такое развитие событий безальтернативным: «Понимание Кремлем неотвратимости катастрофических кровавых потерь остановит вторжение». Турчинов, в частности, призвал повысить денежное обеспечение украинских военнослужащих до уровня, «значительно превышающего среднестатистическую зарплату в стране».

«Горячий спор Блинкена и Лаврова»

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров «горячо обменялись мнениями по Украине» во время ужина с десятками своих коллег по ОБСЕ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссии.

Спор дипломатов состоялся на фоне обвинений со стороны США в подготовке «вторжения» на Украину. По словам собеседников агентства, во время мероприятия Лавров напомнил о событиях 2014 года на Украине, назвав их переворотом, и обвинил США и ЕС в подавлении инакомыслия и угрозах России. В ответ Блинкен заявил, что в 2014 году «силы, лояльные Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве». Также глава Госдепа подчеркнул, что НАТО - это оборонный союз.

Чалый потребовал от Запада «правильных» санкций против РФ

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый раскритиковал Запад за «непропорциональное» применение санкций в ответ на действия России: по его мнению, именно это стало причиной очередной эскалации на украинской границе. В своей статье для «Главреда» он заявил, что новый военный конфликт на Украине станет «катастрофой для Европы», поэтому Западу стоит «действовать на опережение».

По словам дипломата, санкции в международной практике по своим последствиям «могут быть даже масштабнее, чем вред, причиненный нарушителем». Чалый призвал ввести против России «действительно действенные меры, которые бы останавливали агрессора, а не растягивали кризис и войну во времени». Какие именно санкции предлагается ввести против РФ, он не уточнил.

Черное море: горячая война или стресс-тесты

Автор «Хуаньцю шибао» Чжао Лун проанализировал усилившееся соперничество НАТО и России в Черном море и предположил, что «горячей войны» в регионе опасаться не стоит. Хотя масштабы и частота военных учений НАТО и РФ в Черном море выросли, это «не затронуло ни Крым, ни другие вопросы суверенитета и территории, и не привело к нарушениям норм военных действий», подчеркнул автор.

По мнению Чжао Луна, демонизация «российской угрозы» стала для США ключом к «принудительному продлению жизни» НАТО, а Черное море, как центральный регион юго-западного тыла России и «крымской проблемы», «естественно оказался в авангарде НАТО по сдерживанию Москвы». Автор считает, что страны лишь проводят в регионе «взаимные стресс-тесты и практические испытания».

Чем может похвастаться российская система С-550

The National Interest рассказало о российской новинке - первой в мире мобильной зенитно-ракетной системе для перехвата межконтинентальных ракет С-550. Издание отмечает, что С-550 и С-500 «Прометей» станут платформой для новой системы ПВО и будут вместе защищать стратегически важные объекты от гиперзвуковых атак.