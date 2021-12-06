Коронавирус «самоликвидировался» в Японии

Японские СМИ пишут о том, что в стране произошла «самоликвидация» коронавируса, сообщает «Московский комсомолец».

Если три месяца назад за сутки регистрировалось 26 тыс. новых носителей COVID-19, то сейчас в Японии выявляют менее 200 случаев заражения, а смертельных исходов у заболевших пациентов нет. Аналогичная ситуация наблюдается в Индии. 4 декабря там было зафиксировано 8 тысяч 603 случая инфицирования COVID-19. При этом от вируса никто не скончался.

По словам вирусологов, данная ситуация связана с изменением в терапии больных. В некоторых случаях заболевание разрешили лечить дешевым антипаразитарным препаратом «Ивермектин». Среди другой причины резкого снижения заболеваемости называется «испорченность» штамма «дельта».

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий с появлением нового штамма «омикрон». Более того, распространение этой мутации может быть последним этапом пандемии.