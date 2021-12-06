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20 минут назад

Коронавирус «самоликвидировался» в Японии

Японские СМИ пишут о том, что в стране произошла «самоликвидация» коронавируса, сообщает «Московский комсомолец».

Коронавирус «самоликвидировался» в Японии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Если три месяца назад за сутки регистрировалось 26 тыс. новых носителей COVID-19, то сейчас в Японии выявляют менее 200 случаев заражения, а смертельных исходов у заболевших пациентов нет. Аналогичная ситуация наблюдается в Индии. 4 декабря там было зафиксировано 8 тысяч 603 случая инфицирования COVID-19. При этом от вируса никто не скончался.

По словам вирусологов, данная ситуация связана с изменением в терапии больных. В некоторых случаях заболевание разрешили лечить дешевым антипаразитарным препаратом «Ивермектин». Среди другой причины резкого снижения заболеваемости называется «испорченность» штамма «дельта».

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что коронавирус может стать более легким и не вызывающим серьезных последствий с появлением нового штамма «омикрон». Более того, распространение этой мутации может быть последним этапом пандемии.

Эксперт подчеркнул, что «омикрону» не удастся спровоцировать всплеск заболеваемости до Нового года. Альтштейн отметил, что пандемию можно будет считать оконченной при условии сопоставимости летальности коронавируса и гриппа.

В мире,Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Московский комсомолец,
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