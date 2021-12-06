Блинкен заявил об «угрозе России» после встречи с Лавровым

Угроза для Украины со стороны Москвы «очень серьезная», сообщают «Известия» со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Заявление прозвучало после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы очень обеспокоены тем, что Россия ставит себя в положение, позволяющее совершить агрессию против Украины», — заявил американский дипломат.

Он сообщил, что призывал российского коллегу к дипломатическому разрешению спорных моментов и теперь остается ждать, когда президенты РФ и США — Владимир Путин и Джо Байден примут решения на основании переговоров министров.

Как считает Блинкен, Москва должна деэскалировать ситуацию: отвести свои силы от границ и заняться дипломатией. При этом Вашингтон полностью готов помочь продвинуться вперед в реализации Минских соглашений, которые могли бы стать способом урегулирования разногласий по Донбассу или восточной Украине, подчеркнул глава Госдепа.

По словам дипломата, ни в чьих интересах развязывать военный конфликт, поэтому США постарались «очень четко разъяснить России последствия, которые возникнут, если она начнет агрессию в отношении Украины».