Францию захотели вывести из НАТО

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступая перед своими сторонниками в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа заявил о желании вывести страну из НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Christian Hartmann / Reuters Christian Hartmann / Reuters

«Я хочу, чтобы Франция вышла из-под единого военного командования НАТО», — сказал он. Политик также отметил, что французы «не будут вассалами Европейского Союза».

О выдвижении Земмура на пост президента Пятой республики стало известно 30 октября. Он известен как сторонник радикально правых взглядов.