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1 час назад

Францию захотели вывести из НАТО

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур выступая перед своими сторонниками в выставочном комплексе Вильпант в пригороде Парижа заявил о желании вывести страну из НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

Францию захотели вывести из НАТО
Фото: Christian Hartmann / ReutersChristian Hartmann / Reuters

«Я хочу, чтобы Франция вышла из-под единого военного командования НАТО», — сказал он. Политик также отметил, что французы «не будут вассалами Европейского Союза».

О выдвижении Земмура на пост президента Пятой республики стало известно 30 октября. Он известен как сторонник радикально правых взглядов.

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В настоящее время в список претендентов на должность главы государства, выборы которого пройдут во Франции в апреле 2022 года, входят уже более 40 человек.

В мире,НАТО,ЕС,РИА Новости,
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