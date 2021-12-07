Глава ЦРУ заявил, что поседел за время работы в Москве

Уильям Бернс занимал должность американского посла в Москве с 2005 по 2008 год.

«Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году», — рассказал Бернс.

В 2013 году Иран и шесть стран — США, Россия, Великобритания, Франция и Германия — заключили так называемую «ядерную сделку», Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по которому Иран в обмен на отмену части санкций не будет разрабатывать ядерное оружие, но получит право на создание атомной энергетики.