Стало известно о ссоре Горбачева и Ельцина после распада СССР

«Сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: "Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?" Ельцин выскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?" – "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". – "Я не собираюсь вам отвечать"», - пересказал диалог казахстанский политик.