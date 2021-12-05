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30 минут назад

Назарбаев рассказал о споре Ельцина с Горбачевым о распаде СССР

Между президентом СССР Михаилом Горбачевым и первым главой РФ Борисом Ельциным произошла ссора с «руганью на высоких тонах» после подписания Беловежских соглашений. Об этом рассказал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Стало известно о ссоре Горбачева и Ельцина после распада СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире телеканала «Россия» Назарбаев признался, что получил приглашение Ельцина подписать договор о ликвидации СССР в Беловежской пуще. Приглашение он отклонил. На следующий день Назарбаев приехал в Москву, пришел на прием к Горбачеву и случайно стал свидетелем разговора последнего генсека КПСС с Ельциным.

«Сидели, беседовали, через какое-то время заходит Ельцин. Конечно, Горбачев говорит: "Ну, что вы натворили? И что вы хотите? Значит, что будет с ядерным оружием? Что будет с едиными вооруженными силами?" Ельцин выскочил и говорит: "Вы что, допрос мне устраиваете?" – "Я не допрос устраиваю, я спрашиваю, отвечайте". – "Я не собираюсь вам отвечать"», - пересказал диалог казахстанский политик.

После этого Горбачев заявил Ельцину, что пока «он остается президентом Советского Союза». Тогда Ельцин подошел к его креслу и заявил, что «на этом кресле я буду сидеть».

«Потом началась перепалка, ругань, на высоких тонах», - добавил экс-президент Казахстана.

Советский Союз был ликвидирован 25 декабря 1991 года, когда трое бывших высокопоставленных функционеров КПСС – Ельцин, Кравчук и Шушкевич - подписали Беловежское соглашение.

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При этом весной 1991 года состоялся Всесоюзный референдум, на котором 77,85 % граждан страны высказались за сохранение СССР.

В мире,Политика,Нурсултан Назарбаев,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,КПСС,
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