Кличко предложил бороться с гололедом с помощью снега

Мэр Киева Владимир Кличко рассказал о том, как украинские коммунальщики будут бороться с гололедом. На неожиданный способ, найденный бывшим боксером и прозвучавший в эфире телеканала «Киев», обратили внимание журналисты издания «Фокус».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Всегда, когда снег, у нас Киев — сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем», — заявил Кличко.

Глава украинской столицы предложил киевлянам чаще пользоваться общественным транспортом и пообещал, что в этом случае жители будут меньше времени проводить в пробках и сэкономят время. Кроме того, он напомнил о необходимости поменять летние шины на зимние.