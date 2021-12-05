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1 час назад

Кличко предложил бороться с гололедом с помощью снега

Мэр Киева Владимир Кличко рассказал о том, как украинские коммунальщики будут бороться с гололедом. На неожиданный способ, найденный бывшим боксером и прозвучавший в эфире телеканала «Киев», обратили внимание журналисты издания «Фокус».

Кличко предложил бороться с гололедом с помощью снега
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всегда, когда снег, у нас Киев — сплошная корка. Все службы предупреждены, будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро, ночью, днем. То есть, все подготовлены, ждем», — заявил Кличко.

Глава украинской столицы предложил киевлянам чаще пользоваться общественным транспортом и пообещал, что в этом случае жители будут меньше времени проводить в пробках и сэкономят время. Кроме того, он напомнил о необходимости поменять летние шины на зимние.

Ранее Кличко оценил вероятность отключения электроэнергии в украинской столице этой зимой. По мнению градоначальника, в случае затяжных морозов в городе возможны веерные отключения света, чего, как отметил мэр Киева, в городе не происходило уже 20 лет.

В мире,Владимир Кличко,
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