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1 час назад

Шушкевич назвал Беловежские соглашения "шедевром"

Экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич, который в 1991 году участвовал в разработке и подписании Беловежских соглашений между Россией, Украиной и Белоруссией, предусматривающих выход этих республик из СССР, назвал этот документ «шедевром международной дипломатии».

Шушкевич назвал Беловежские соглашения "шедевром"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я горжусь тем, что я поставил первую подпись под этим документом, горжусь, что мы приняли этот документ, горжусь тем, что он очень высоко оценен всеми юридическими комиссиями и считается безупречно легитимным… И я вам скажу оценку, которую дали, допустим, шведские дипломаты: «шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия». Это шедевр, а не просто великолепный документ», — сказал Шушкевич в интервью «Газете.Ru».

Он добавил, что еще сильнее гордится выводом ядерного оружия из Белоруссии.

«Беларусь была заложницей, и без всяких, так сказать, компенсаций, без всяких предварительных условий мы вывели это ядерное оружие до 1996 года с территории Беларуси полностью. Вот этим я горжусь еще больше, как человек, понимающий, что такое это оружие и как оно грозило белорусам», — отметил политик.

В мире,Станислав Шушкевич,Газета.Ru,
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