«Если Россия применит оружие, газопроводу «Северный поток — 2» конец»

В Европарламенте указали, что в случае вооруженного противостояния России и Украины ввод газопровода «Северный поток - 2» в эксплуатацию будет исключен. Сложившаяся обстановка является «испытанием для НАТО и западного сообщества», отметил глава Европейской народной партии Манфред Вебер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Фото: Soeren Stache/Global Look Press Soeren Stache/Global Look Press

"Северный поток - 2" необходимо будет свернуть в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной - такой позиции придерживается руководитель Европейской народной партии Манфред Вебер. Интервью главы ведущей фракции Европарламента опубликовала в воскресенье, 5 декабря, газета Bild am Sonntag.

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Политик назвал реальной угрозу для Украины в свете недавнего "развертывания российских войск на границе".

"Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины", - указал он.

По его мнению, сложившаяся обстановка является "испытанием для НАТО и западного сообщества".

Вебер также заявил, что Североатлантический альянс "дал ясно понять, что российская акция против Украины будет иметь высокую цену". Он призвал новую правящую коалицию Германии четко назвать эту "цену".

"Если Россия применит оружие в регионе, газопроводу "Северный поток - 2" конец, его ввод в эксплуатацию исключен", - заключил собеседник издания

. Противостоять реализации проекта не устают и в Киеве. Напомним, глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко ранее заявил, что сертифицировать "Северный поток - 2" нельзя, поскольку он не соответствует правилам Евросоюза. По его словам, на всех участках трубопровода должны быть альтернативные поставщики.

"Вторжение на Украину"

О том, что в начале 2022 года российские войска могут перейти через границу с Украиной, написали накануне газеты Washington Post и Bild. Немецкий таблоид, в частности, обрисовал три возможные фазы войны, ссылаясь на свои источники в НАТО и спецслужбах.

Комментируя эту публикацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что при составлении "схемы нападения" авторы материала использовали топоним 1942 года.

"Львов на карте обозначен как "Лемберг". Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним "Лемберг". Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?" - написала она в своем Telegram-канале.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Россия ни для кого не представляет угрозу, подчеркнул представитель Кремля.

В то же время он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать соответствующие заявления. Песков также предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия, напоминает ТАСС.

По его словам, Москва предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.