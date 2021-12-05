На Украине назвали издевательством решение ФРГ по «Севпотоку — 2»

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства ФРГ позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую «дочку». Об этом сообщает Euractiv.

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Он заявил, что позиция Киева в том, что «Северный поток-2» нельзя сертифицировать, поскольку он якобы «не соответствует правилам Евросоюза».

«Мы определенно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет », - сказал генеральный директор «Нафтогаза».

Он добавил, что после решения немецкого регулятора решающую роль будет играть Европейская комиссия. На Украине «ожидают, что у нее будет очень сильная позиция для применения правил ЕС не только к этому трубопроводу, но и ко всем трубопроводам, соединяющим Россию и ЕС».

Витренко также утверждал, что, если Россия продолжит использовать газ в качестве оружия, Запад должен применить дополнительные санкции против России.

Он обвинил Россию в трехкратном сокращении поставок газа на спотовые рынки, несмотря на всплеск спроса и дифференциации цен для разных стран.

При этом в Германии у Витренко нашлось немало титулованных оппонентов. За сертификацию газопровода высказался профессор Фридберт Пфлюгер, бывший член парламента от ХДС, преподающий в Боннском университете на кафедре энергетики и климатической безопасности. Он заявил, что проект обеспечивает необходимую диверсификацию поставок. Россия была надежным поставщиком в ЕС даже во времена холодной войны, а газ никогда не использовался в качестве оружия.

По его словам, Россия больше зависит от продажи газа в Европу, чем наоборот.