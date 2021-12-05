США нашли способ избежать насилия на Украине со стороны России

Посол США в России Джон Салливан рассказал о способе избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине» со стороны Москвы. Об этом он заявил в беседе с РБК.

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По словам Салливана, власти страны надеются, что насилие можно будет предотвратить благодаря дипломатическому взаимодействию. Он напомнил о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова 2 декабря, где политики обсуждали этот вопрос. Дипломат добавил, что, по поручению президента США Джо Байдена, он, несмотря на разногласия, готов строить стабильные отношения с Москвой.

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Как обострялся конфликт

Разговоры об обострении конфликта в Донбассе начались на фоне сообщений о концентрации российских войск вблизи украинских границ этой осенью. 30 ноября пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил Россию в том, что она продолжает наращивать численность войск рядом с границей. Он сообщил, что Вашингтон с «тревогой наблюдает» за подразделениями «комбинированного характера», которые «продолжают собираться на, или не на, но вблизи украинской границы».

3 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию об «очень серьезных последствиях» при нападении на Украину. Он отметил, что, в случае возобновления агрессии со стороны России, ответ последует не только со стороны США, но и со стороны Еврооюза.

В Кремле в ответ на нагнетаемую в англосакских и украинских СМИ «истерику» заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«План нападения» России

4 декабря Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что, по данным американских разведывательных служб, Россия планирует вторжение на территорию Украины. По словам собеседника американского издания, Москва намерена разместить на украинской границе 175 тысяч военнослужащих — половина из них уже находятся на позициях.

Издание The Washington Post опубликовало карту планируемого наступления России, которую «обнаружила» американская разведка. Согласно документу, наступать Москва будет по нескольким фронтам, привлекая к этому 100 батальонных тактических групп, бронетехнику и артиллерию. Масштабы сил, по словам анонимного источника из администрации президента США, «вдвое превышают тот, который мы видели прошлой весной во время оперативных учений России у границ Украины». В «плане нападения», однако, используются термины и формулировки, не характерные российской армии. Например, «тактической группой» в странах Североатлантического альянса называют усиление конкретного подразделения дополнительными средствами огневой поддержки для выполнения боевой задачи. В России же используется термин «усиленный батальон».

Немецкое издание Bild со ссылкой на источники в НАТО и службах безопасности, заявило, что атака может произойти в конце января — начале февраля 2022 года. На первом этапе планируется зайти с юга Украины, чтобы, как уточняют информированные источники, обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря.

Позиция Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Украина «готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий» в Донбассе, что видно «по перечню явных и скрытых признаков». Он подчеркнул, что по количеству техники, стянутого личного состава и той истерии, которая звучит в Киеве, оно является одним из самых серьезных с 2014-2015 годов. При этом, по словам главы ДНР, может произойти все, что угодно.