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1 час назад

Порошенко потребовал от Запада список «адских санкций» против России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Западу нужно составить список «адских санкций» против России на случай агрессии. Заявление прозвучало в эфире итальянского телеканала Sky TG24, Порошенко также сказал, что Украина в силах «защитить» свою землю, поэтому ей не нужно усиление в виде войск НАТО.

Порошенко потребовал от Запада список «адских санкций» против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля — список «адских» санкций, которые будут введены в случае наступления, — сказал нынешний депутат Рады.

Порошенко добавил, что Украине не нужны солдаты НАТО «на линии фронта» с Россией, так как он якобы в пору своего президентства создал «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте».

Мы способны защитить свою землю сами, но нам, безусловно, нужно оборонительное оружие и «адские» санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться, — заключил бывший глава украинского государства.

Речь Порошенко связана с поднятой в последнее время волной публикаций о готовящемся вторжении России на Украину. И если изначально Запад заявлял, что не фиксирует у границ Украины наращивания российских войск, то сейчас речь зашла даже о готовящемся плановом нападении Москвы на Киев.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о некоем чёрном списке, который может стать «ключом» к переговорам между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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