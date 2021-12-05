Порошенко потребовал от Запада список «адских санкций» против России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Западу нужно составить список «адских санкций» против России на случай агрессии. Заявление прозвучало в эфире итальянского телеканала Sky TG24, Порошенко также сказал, что Украина в силах «защитить» свою землю, поэтому ей не нужно усиление в виде войск НАТО.

Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля — список «адских» санкций, которые будут введены в случае наступления, — сказал нынешний депутат Рады.

Порошенко добавил, что Украине не нужны солдаты НАТО «на линии фронта» с Россией, так как он якобы в пору своего президентства создал «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте».

Мы способны защитить свою землю сами, но нам, безусловно, нужно оборонительное оружие и «адские» санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться, — заключил бывший глава украинского государства.

Речь Порошенко связана с поднятой в последнее время волной публикаций о готовящемся вторжении России на Украину. И если изначально Запад заявлял, что не фиксирует у границ Украины наращивания российских войск, то сейчас речь зашла даже о готовящемся плановом нападении Москвы на Киев.