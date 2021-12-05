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10 минут назад

Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 7 декабря проведут переговоры по видеосвязи. Они обсудят ряд тем в отношениях двух стран, среди которых — кибернетическая безопасность, стратегическая стабильность и региональные вопросы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишут «Известия» со ссылкой на сайт администрации США.

Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена
Фото: ТАССТАСС

Псаки отметила, что лидер США на предстоящих переговорах собирается поднять тему скопления военных сил России на границе с Украиной. Тем самым Байден поддержит суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что переговоры Байдена и Путина пройдут 7 декабря. Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры двух стран обсудят ряд вопросов по видеозвонку. Он отметил, что продолжительность беседы будет зависеть исключительно от Путина и Байдена.

Глава США ранее заявил, что прорабатывает комплексные меры, которые могут затруднить наступление России на Украину. Он подчеркнул, что США давно известны подозрительные действия РФ на границе, и он намерен вступить с Владимиром Путиным в «долгую дискуссию». При этом Байден сообщил, что не признает чьи-либо «красные линии» в политических вопросах.

В мире,Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация США,газета "Известия",Reuters,
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