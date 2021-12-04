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42 минуты назад

На Украине рассказали о «черном списке Путина»

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что существует некий "черный список", который может дать старт переговорам между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "Обозреватель".

На Украине рассказали о «черном списке Путина»
Фото: ТАССТАСС

"Первый — Порошенко, второй — Турчинов, третий — Яценюк и так далее. Там все это стоит. Он идет по черному списку Путина, потому что иначе его не принимают туда, куда он так хочет", — сказал он.

По его словам, если этих людей арестуют, между лидерами двух стран могут начаться переговоры. Луценко не уточнил, откуда у него эти данные.

Ранее украинский журналист Виталий Портников раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что его политика выгодна главе России Владимиру Путину. Журналист считает, что Зеленский "патологически необучаем". Также Портников высказал мнение, что в прямых переговорах Зеленского и Путина отсутствует смысл, поскольку российский лидер не намерен обсуждать с ним Крым и Донбасс, и якобы вовсе хочет обсуждать Украину с президентом США Джо Байденом, а не с Зеленским.

В мире,Виталий Портников,Владимир Зеленский,Юрий Луценко,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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