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37 минут назад

Глава Минобороны Украины назвал цену войны с Россией

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал цену, которую Европе придется заплатить в случае российского вторжения на украинскую территорию. Его цитирует «УНИАН».

На Украине назвали цену войны с Россией
Фото: ТАССТАСС

«Большая война в Украине ввергнет всю Европу в кризис. Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем», — заявил украинский министр.

По его словам, Евросоюз также ждет продовольственный кризис из-за отсутствия поставок украинских продуктов питания.

Резников также отметил, что война с Россией положит конец международному порядку, основанному на принципах права. Он заявил, что нападение России откроет «новую эру глобальной нестабильности».

Разведка США узнала детали плана «вторжения» РФ на Украину

«На кону гораздо больше, чем судьба независимой Украины», — добавил Резников.

Ранее сообщалось, что американская разведка заявила о планах России вторгнуться на территорию Украины и составила карту наступления по нескольким фронтам. Согласно документам разведки, Москва планирует привлечь к наступлению 100 батальонных тактических групп численностью до 175 тысяч военнослужащих.

В мире,Алексей Резников,Министерство обороны,ЕС,УНИАН,
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