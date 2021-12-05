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10 минут назад

На Украине уличили Зеленского в желании быть как Путин

Президент Украины Владимир Зеленский в своих отношениях с олигархами в стране хочет быть как российский лидер Владимир Путин. Такое мнение высказал политик и профсоюзный деятель Владимир Чемерис.

На Украине уличили Зеленского в желании быть как Путин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зеленский хочет видеть себя как Путин, который управляет олигархами, а не зависит от них. [Украинский бизнесмен Ринат] Ахметов и другие недовольные действиями Зеленского, конечно, будут организовывать акции протеста и информационные атаки на него. Но цель этих атак — договориться с Зеленским, чтобы были преференции, и чтобы Зеленский делал так, а не иначе», — цитирует Владимира Чемериса «Украина.ру».

Ранее украинский журналист Виталий Портников заявил, что Зеленский является орудием в руках Путина. Он считает, что нет смысла в переговорах двух президентов, потому что Путин хочется общаться только с главой США Джо Байденом.

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