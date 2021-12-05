На Украине уличили Зеленского в желании быть как Путин

«Зеленский хочет видеть себя как Путин, который управляет олигархами, а не зависит от них. [Украинский бизнесмен Ринат] Ахметов и другие недовольные действиями Зеленского, конечно, будут организовывать акции протеста и информационные атаки на него. Но цель этих атак — договориться с Зеленским, чтобы были преференции, и чтобы Зеленский делал так, а не иначе», — цитирует Владимира Чемериса «Украина.ру».