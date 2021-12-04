В Турции вспыхнули многотысячные протесты против Эрдогана

В двухмиллионном городе Мерсине на юге Турции начались многотысячные акции протеста, вызванные падением национальной валютой. Об этом сообщает SonDakika.
Митинг объявила главная оппозиционная партия НРП (Республиканская народная партия) с призывом к срочным выборам. По данным портала, в митинге приняли участие около 40 тысяч человек.
Участники митинга рассказали, что стоимость жизни в стране становится «все более ощутимой с каждым днем».
С ноября после обвала лиры жители Турции регулярно выходят на митинги. В частности, в Стамбуле и Анкаре. Турецкая оппозиция предложила президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану уйти со своего поста и «не позориться», а также хотят досрочные выборы.