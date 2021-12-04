В Турции вспыхнули многотысячные протесты против Эрдогана

В двухмиллионном городе Мерсине на юге Турции начались многотысячные акции протеста, вызванные падением национальной валютой. Об этом сообщает SonDakika.

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Митинг объявила главная оппозиционная партия НРП (Республиканская народная партия) с призывом к срочным выборам. По данным портала, в митинге приняли участие около 40 тысяч человек.

Участники митинга рассказали, что стоимость жизни в стране становится «все более ощутимой с каждым днем».