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1 час назад

В Турции вспыхнули многотысячные протесты против Эрдогана

В двухмиллионном городе Мерсине на юге Турции начались многотысячные акции протеста, вызванные падением национальной валютой. Об этом сообщает SonDakika.

В Турции вспыхнули многотысячные протесты против Эрдогана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Митинг объявила главная оппозиционная партия НРП (Республиканская народная партия) с призывом к срочным выборам. По данным портала, в митинге приняли участие около 40 тысяч человек.

Участники митинга рассказали, что стоимость жизни в стране становится «все более ощутимой с каждым днем».

С ноября после обвала лиры жители Турции регулярно выходят на митинги. В частности, в Стамбуле и Анкаре. Турецкая оппозиция предложила президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану уйти со своего поста и «не позориться», а также хотят досрочные выборы.

В мире,Реджеп Эрдоган,Народно-республиканская партия,
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