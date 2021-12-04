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25 минут назад

В ВОЗ назвали примерные сроки признания «Спутника V»

Инспекторы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут в Россию для оценки вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ.

В ВОЗ рассказали о сроках признания «Спутника V»
Фото: РФПИРФПИ

В организации отметили, что в конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ. Обсуждалась необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины», - заявили в ВОЗ.

Инспекторы приедут после того, как будут представлены все данные. Ожидается, что это произойдет к концу декабря 2021 года».

Вакцина «Спутник V» модифицирована под штамм «дельта»

В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.

На этой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ задерживает одобрение российской вакцины исключительно из-за бюрократических препятствий.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков сообщил, что «Спутник V» может получить признание ВОЗ уже в феврале 2022 года.
В мире,Михаил Мурашко,Николай Крючков,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,ВОЗ,
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