В ВОЗ рассказали о сроках признания «Спутника V»

Инспекторы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедут в Россию для оценки вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ.

Фото: РФПИ РФПИ

В организации отметили, что в конце ноября прошла встреча с представителями РФПИ. Обсуждалась необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины.

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины», - заявили в ВОЗ.

Инспекторы приедут после того, как будут представлены все данные. Ожидается, что это произойдет к концу декабря 2021 года».

В начале октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все барьеры для признания вакцины «Спутник V» в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.

На этой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ВОЗ задерживает одобрение российской вакцины исключительно из-за бюрократических препятствий.