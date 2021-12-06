Экс-глава ЕК рассказал, чем его раздражала Меркель

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Издание The Telegraph подвело итоги правления канцлера Германии Ангелы Меркель. Как отмечает автор материала, после своего ухода с поста она оставила немного позитивных моментов как для для своих однопартийцев из партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), так и для европейских коллег в целом.

Так, автор материала напоминает, как десять лет назад во время разразившегося в Греции долгового кризиса Меркель защищала платежеспособность немецких банков, при этом «бросив под автобус» другого члена Евросоюза. Тогда она добилась от Брюсселя принятия болезненных мер для государств Южной Европы в виде структурных реформ и жесткой экономии, оставивших «длительные экономические и политические шрамы на лице всего Евросоюза».

В качестве второй ошибки Меркель назвал отказ канцлера от использования ядерной энергии после катастрофы на японской АЭС «Фукусима», что, по мнению обозревателя, поставило Германию «в сырьевую зависимость от России».

Третьим серьезным просчетом, считает автор статьи, стала инициатива Меркель по открытию в 2015 году границ Германии для беженцев. Последствия этого шага «теперь ощущаются в Восточной Европе», отмечается в материале.

По мнению обозревателя, Меркель управляла «как крайний прагматик, часто в коалиции с политическими оппонентами, в результате чего ХДС оказался в одном из худших положений за многие десятилетия».

Канцлер Германии Ангела Мергель уйдет в отставку 8 декабря после избрания лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца новым канцлером.