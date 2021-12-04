Байден отказался признать требования России по Украине

Президент США отказался признать "красные линии" России по Украине

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Президент США Джо Байден заявил, что работает над комплексными мерами, которые затруднят вторжение России на Украину. Американский лидер отметил, что США давно знают о подозрительных действиях Москвы в этой области, и его ждет «долгая дискуссия» с российским президентом Владимиром Путиным. Байден сообщил, что не признает чьи-либо «красные линии» в политических вопросах, в том числе требования России по Украине.

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Как сказал Байден, Вашингтон уже продемонстрировал, что готов использовать «ряд инструментов» для противостояния «вредоносным действиям» России. Американский президент предупредил, что США и союзники при необходимости без колебаний вновь пустят в ход антироссийские меры.

«Я собираю воедино инициативы, которые считаю наиболее всеобъемлющими и значимыми, чтобы Путину было очень, очень трудно пойти на то, что, как опасаются люди, он собирается сделать», — подытожил Байден, не вдаваясь в подробности. Как следует из материала Reuters, речь идет о вторжении России на Украину, в подготовке которого Запад последнее время обвиняет Москву.

Говоря о требованиях Москвы по украинскому вопросу, Байден указал, что не принимает ничьи «красные линии».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 3 декабря говорила, что США хотят заранее подготовиться к возможному вторжению России. «Мы знаем, что президент Путин делал в прошлом. Мы видим, что он может действовать в короткие сроки. И, если он решит вторгнуться, мы хотим быть подготовлены», — пояснила она.

Псаки уточнила, что Вашингтон не может точно предсказать, чего хочет Путин или чего хотят россияне. Однако, подчеркнула пресс-секретарь, в США видели, что Россия сделала в 2014 году, и видят, что она делает сейчас на границе Украины.

Пресс-секретарь уточнила, что Вашингтон может применить против России экономические санкции, но только по согласованию с европейскими партнерами.

Западные СМИ с октября пишут о том, что Россия наращивает присутствие военного контингента на границе с Украиной. Пентагон в ноябре подтвердил «необычную военную активность» России около украинских границ.

Минобороны Украины заявило, что Россия хочет напасть на Украину. Возможной датой вторжения ведомство назвало конец января или начало февраля. Источник американского телеканала CBS News утверждал, что вероятность вторжения России зависит от погоды — угроза возрастает по мере похолодания. Источники Bloomberg также сообщали, что Россия, якобы, планирует атаку на начало 2022 года.

Кремль неоднократно отрицал подобные обвинения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что против России ведется информационная война. Ее цель — представить Москву как сторону, которая угрожает процессу урегулирования конфликта на востоке Украины. Песков не исключил, что различные «вбросы», как называл Кремль сообщения о планах России по вторжению, призваны замаскировать агрессивные планы самого Киева. Песков отметил, что украинские власти, возможно, намереваются силой вернуть Донбасс.

В Кремле также сообщали, что передвижения войск внутри России — это дело российской власти. «Российская Федерация перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», — сообщил Песков.

Что касается «красных линий», которые теперь отказался признавать Байден, МИД России накануне пояснил, что для Москвы такой линией является вступление Украины в НАТО. Путин говорил в конце ноября, что «красной линией» для России может стать расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 3 декабря заявила, что западные страны четко знают обозначенные руководством России «красные линии».

«Если бы они этого не знали, они бы, я думаю, так не злились», — считает дипломат.

Путин, в свою очередь, отмечал, что западные страны небрежно относятся к предупреждениям России о «красных линиях».