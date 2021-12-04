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8 минут назад

В Раде посмеялись над докладом о «российском вторжении»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook удивился реакции своих коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности «российского вторжения».

В Раде посмеялись над докладом о «российском вторжении»
Фото: Александр Максименко / РИА НовостиАлександр Максименко / РИА Новости

По его словам, пока Резников зачитывал доклад о «страшной угрозе военного вторжения», в это время депутаты смеялись и весело общались друг с другом. «Понимают, что это очередной "переворот"», — написал депутат.

Он также сопроводил свою публикацию видео выступления главы минобороны, на котором видно неслушающих его парламентариев.

Ранее главный редактор украинского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов заявил, что страны НАТО пришли к положительным выводам по возможностям поставок Киеву вооружения в случае вторжения России. По его словам, союзниками Киева в ноябре был проведен анализ возможностей украинской армии, в том числе с выездом на места. Он подчеркнул, что главным предметом интереса является реальная боеспособность войск в случае возможного «российского вторжения».

В мире,Алексей Резников,Юрий Бутусов,Вадим Рабинович,Министерство обороны,Верховная Рада,НАТО,
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