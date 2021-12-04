В Раде посмеялись над докладом о «российском вторжении»

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович на своей странице в Facebook удивился реакции своих коллег на доклад министра обороны Украины Алексея Резникова об опасности «российского вторжения».

Фото: Александр Максименко / РИА Новости Александр Максименко / РИА Новости

По его словам, пока Резников зачитывал доклад о «страшной угрозе военного вторжения», в это время депутаты смеялись и весело общались друг с другом. «Понимают, что это очередной "переворот"», — написал депутат.

Он также сопроводил свою публикацию видео выступления главы минобороны, на котором видно неслушающих его парламентариев.